O jogo terá começado numa rede social da Rússia e está a propagar-se

O jogo virtual "Baleia Azul", que incita os jogadores à automutilação e até ao suicídio, chegou já às redes sociais da China, onde as autoridades começaram a tomar medidas para evitar que se registem vítimas, segundo a imprensa local.

O gigante tecnológico Tencent, propriedade de algumas das redes sociais mais populares do país, encontrou pelo menos 12 grupos, relacionados com o jogo, no serviço de mensagens QQ, e avisou que o número está a aumentar, escreve o China News Service.

A empresa bloqueou já aqueles grupos e as pesquisas relacionadas com "Baleia Azul", para evitar a sua difusão.

A Tencent preveniu ainda os usuários de que este tipo de jogo é "ilegal" no país e pediu-lhes que denunciem qualquer caso às autoridades.

No QQ, uma pesquisa pelos termos "Baleia Azul" não dá qualquer resultado, enquanto no Weibo, o Twitter chinês, ainda se podem encontrar alguns comentários.

A maioria dos comentários, no entanto, adverte para os perigos do jogo, avisando que muitos dos usuários cometeram automutilação, um dos desafios do "Baleia Azul".

O jogo "Baleia Azul", que terá começado numa rede social da Rússia, está envolto em polémico, suspeitando-se que o suicídio de mais de uma centena de jovens estará relacionado com o jogo.

Em Portugal, o Ministério Público tem em curso três inquéritos, nas comarcas de Setúbal, Portalegre e Faro, relacionados com este jogo, que estimula a automutilação e o suicídio.