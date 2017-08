Pub

Nicolas dos Santos estava na praia quando tudo aconteceu

O basquetebolista do Benfica, Nicolas dos Santos, evitou males maiores, esta quarta-feira, depois da aterragem de emergência de uma aeronave na praia de São João, na Costa de Caparica, que vitimou mortalmente um homem de 56 anos e uma menina de 8.

De acordo com o site do Benfica, o jogador apoiou o nadador salvador e protegeu a tripulação da aeronave, que algumas das pessoas presentes da praia queriam agredir depois do acidente.

"Estava na praia com a minha mulher e vimos a avioneta a voar de forma estranha, muito baixa, como se estivesse prestes a cair. E vimos mesmo a avioneta a cair na praia e a embater no homem e na menina. Foi muito complicado, viveram-se momentos de muito medo e aflição", afirmou Nicolas dos Santos ao site oficial dos encarnados.

"Mesmo assim, a tragédia não foi maior porque hoje [quarta-feira] era dia de semana, estava vento e, apesar de estarem bastantes pessoas na praia, esta não estava tão lotada como se fosse a um fim de semana. Podia ter sido muito pior", explicou o jogador da equipa de basquetebol do Benfica.

"As pessoas começaram a correr em pânico, a fugir, vimos vários pais a correr com os filhos. Foi horrível", frisou.

"A minha mulher correu para junto da criança e não conseguia parar de chorar, porque assistiu a tudo e à aflição da mãe abraçada à filha. Foi horrível. Eu corri para ajudar o nadador salvador, pois havia cada vez mais pessoas a chegar à praia e queriam bater no piloto da avioneta e no tripulante, também eles cheios de medo. Eu meti-me no meio para tentar evitar que acontecesse outra tragédia. Quis ajudar. A solução não era bater, era manter a calma e esperar que as autoridades, a polícia e a ajuda médica de emergência chegassem. Manter a calma era o mais importante no momento", concluiu.