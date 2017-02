Pub

População não saiu de casa durante a manhã. Responsáveis da autarquia lembram que químico vai arder durante vários dias

João levantou-se à hora do costume e preparou-se para mais um dia de escola, mas teve uma surpresa. Não havia aulas. "Primeiro fiquei contente, mas depois tive medo", contou ao DN o jovem de 12 anos. A razão do feriado estava a escassos 200 metros de casa. "Quando vi que o incêndio era na Sapec e percebi que até falhava a voz e ardia os olhos com o cheiro a enxofre, pensei que tinha havido uma tragédia", disse, ainda com a máscara na cara apesar de o cheiro a enxofre já ser menos intenso. A coluna de fumo, agora menos densa, lá ia permitindo que a população das Praias do Sado começasse a sair de casa, após uma manhã em que parte dos habitantes optou por se fechar em casa a sete chaves, seguindo as indicações da proteção civil. "Quando tentei ir ao pão, pelas 08.30, não se respirava. O fumo ardia na garganta e picava nos olhos. Tranquei-me em casa e só saí agora, mas ainda não está fino", testemunhava João Cortes de lenço à frente do nariz, enquanto a vizinha Laura Graça, mesmo de máscara no rosto, optou por não servir refeições no restaurante onde trabalha. "Hoje não há condições. Vamos perder o dia de trabalho, mas sente-se o ardor na garganta e custa a respirar", admitia em passo acelerado para casa ao encontro do filho, que também não teve escola.

A meio da tarde, o enxofre continuava a arder no armazém da Sapec, que produz adubos agroquímicos - apesar do incêndio ter sido dominado pela manhã -, mas a coluna de fumo já era bem mais clara e o cheiro quase impercetível no Faralhão. Luís Coelho, funcionário da junta, relatava uma "manhã difícil" enquanto varria as ruas da terra, garantindo que a partir da hora de almoço até optou por tirar a máscara. Nessa altura, as crianças já circulavam nas bicicletas, mas Joana dizia que quando o vento soprava com mais força ainda cheirava a enxofre. Uma realidade que poderá manter-se nos próximos dias, segundo o coordenador da proteção civil municipal, José Luís Bucho. "Daqui a um mês o enxofre ainda pode estar a arder", avisava, alertando tratar-se de uma matéria que incendeia facilmente, cujos fogos são difíceis de apagar.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.