Desta feita foi um casal de 16 e 17 anos

A equipa do Sistema de Salvamento Balnear de Matosinhos resgatou na tarde desta terça-feira um casal de adolescentes na praia de Leça da Palmeira, elevando para quatro o número de jovens hoje socorridos naquele local, informou a câmara.

Segundo a autarquia, os jovens de 16 e 17 anos estão bem, não tendo sido necessário recorrer a oxigenoterapia (auxílio à respiração).

Além da intervenção da equipa de socorro, a Polícia Marítima também esteve no local do incidente.

Estes dois salvamentos juntam-se a outros dois, ocorridos no mesmo local e algumas horas antes.

Ao início da tarde, a equipa o Sistema de Salvamento Balnear de Matosinhos resgatou dois jovens de 17 anos do mar da Leça da Palmeira.

Segundo a câmara, estas duas vítimas estavam em dificuldades quando foram avistadas pela equipa de salvamento que, nesse momento, se encontrava a vigiar a praia, iniciando de imediato as manobras que contaram com o apoio de um surfista que estava no local.

O Sistema de Salvamento Balnear de Matosinhos, resultado da colaboração da autarquia com a Autoridade Marítima/Instituto de Socorros a Náufragos, funciona desde 2008 e garante melhores condições de segurança nas praias durante todo o ano.

A equipa atua nas praias não concessionadas durante o verão e, fora da época balnear, faz vigilância ao longo de todo o litoral do concelho, também presta primeiros socorros, realiza ações de prevenção e atividades de combate à poluição.

O serviço, que já salvou mais de 80 vidas, é atualmente assegurado por cinco nadadores salvadores, duas moto 4 adaptadas para salvamento balnear, uma pick-up também adaptada e uma mota de água para ações que exijam intervenção rápida.