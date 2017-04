Pub

É o da pastelaria O Pãozinho das Marias, na Ericeira.

O melhor pastel de nata de Lisboa é de uma pastelaria na Ericeira chamada O Pãozinho das Marias. Mérito do jovem pasteleiro Francisco Duarte, de 25 anos, que já tinha sido concorrente noutras edições.

O júri do Peixe em Lisboa elegeu-o, esta quarta-feira, como o melhor pastel de 2017. Custa um euro e sucede ao bolo do café Fim de Século, em Benfica, vencedor em 2016.

A pastelaria Patyanne, de Castanheira do Ribatejo, e o restaurante lisboeta Mercado do Peixe, ficaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente, naquela que foi a nona edição do evento.