Programador adapta dash button da Amazon para ser pressionado sempre que Donald Trump faz algo irritante

Um programador pegou na ideia do dash button da Amazon, um botão que quando é pressionado faz uma compra no site da loja online, e deu-lhe um uso mais solidário. Nathan Pryor criou um dash button que doa cinco dólares, cerca de 4.60 euros, à União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, na sigla em inglês) e convidou o público a usá-lo cada vez que se sentir irritado com Donald Trump.

Um dash button pode ser colado, por exemplo, à máquina de lavar roupa para ser pressionado assim que o detergente de roupa acabar, encomendando mais na Amazon, ou colado ao armário da casa de banho para encomendar pasta de dentes, ou até na despensa, para comprar aperitivos e outros produtos que devem chegar em alguns dias.

"Porque não carregar no botão e fazer algo realmente bom?", perguntou Pryor num artigo publicado no Medium. O objetivo é os americanos doarem à organização que luta pelos direitos civis sempre que se sentirem zangados ou ameaçados pelas atitudes de Donald Trump.

Pryor contou que colou o seu dash button no computador portátil e no vídeo em que o programador mostra como o dispositivo funciona, ele aparece a carregar no botão após ler as publicações de Trump no Twitter.

O programador explicou que estes dispositivos foram construídos apenas para fazer compras - apesar de terem ganho outras utilidades com o tempo - ,por isso, teve de alterar a programação de um dash button para concluir o seu objetivo. Ele revela os passos da modificação para que outros possam fazer o mesmo.