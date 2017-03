Pub

Ordenamento jurídico português distingue processo-crime de ação disciplinar

"A violação do dever de zelo não é crime, mas pode ser uma infração disciplinar." É desta forma que o advogado António Pragal Colaço sintetiza o caso do antigo inspetor da Polícia Judiciária, condenado em processo-crime a uma pena de prisão, mas reintegrado na polícia e com direito a uma indemnização de perto de 400 mil euros, após um erro no processo disciplinar que o afastou de funções.

O erro, segundo informações recolhidas pelo DN, até pode ser considerado básico, mas com consequências devastadoras: em sede de processo disciplinar, que corre paralelamente ao processo-crime, uma das testemunhas arroladas por António Caetano foi ouvida sem a presença do advogado do inspetor. Isto, como decorre da lei e foi confirmado pelo Supremo Tribunal Administrativo, configura uma "nulidade insuprível". "Constituiu uma omissão de formalidade essencial a uma defesa adequada a falta de notificação do advogado para poder estar presente na inquirição de testemunhas arroladas", consideraram os juízes do Supremo Administrativo.

Transpondo isto para um processo-crime: se, por exemplo, um suspeito fosse detido e presente a um juiz sem advogado, tudo isto era nulo, uma vez que o arguido não tinha beneficiado das garantias de defesa.

"Um processo disciplinar visa apurar se determinada pessoa violou algum dever funcional. No crime, há outros requisitos. Se foi indicada uma nulidade, todo o processo disciplinar é nulo, como se não existisse, voltando o funcionário à situação em que estava antes do processo disciplinar", explicou, por sua vez, o advogado Miguel Matias.

Ou seja, é perfeitamente normal, segundo o ordenamento jurídico português, que um arguido seja condenado num processo-crime e absolvido num disciplinar e vice-versa. "Os deveres protegidos por um processo disciplinar são diferentes do que está em causa num processo-crime", acrescentou António Pragal Colaço. Por isso, é que, na maioria dos casos que envolvem suspeitas de crimes, as polícias têm por prática aguardar pela conclusão em primeira instância do processo-crime para depois avançar com a ação disciplinar. "Até para reforçar o processo disciplinar com prova", disse ao DN um magistrado do Ministério Público.

António Caetano foi condenado em processo-crime a 12 anos de cadeia, por crimes de falsificação de documentos, abuso de poder e burla. Cumpriu, segundo o Correio da Manhã sete anos de cadeia, tendo sido libertado em 2001. Depois de vários recursos relativos ao processo disciplinar, o Supremo acabou por dar-lhe razão e, contas feitas, entre ordenados por pagar mais os juros, vai receber cerca de 400 mil euros.

O antigo inspetor da Judiciária alegou que, fruto do processo disciplinar instaurado pela própria polícia, ficou impedido de subir de categoria, de frequentar cursos de formação e de fazer descontos para a Caixa Geral de Aposentações. Todos estes argumentos contaram para o cálculo da indemnização.

António Caetano foi um dos inspetores da Judiciária que em 1982 teve contacto com os primeiros indícios de abusos sexuais de menores na Casa Pia de Lisboa. Porém, quando o caso ganhou proporções mediáticas em finais de 2002, contou versões contraditórias sobre a investigação de 1982.