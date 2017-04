Nas 72 horas seguintes ao contacto com uma pessoa com sarampo é possível fazer-se a vacina para evitar contrair a doença

Pub

Direção-Geral da Saúde garante que jovem de 12 anos não inspira cuidados. Doença é uma das mais contagiosas

Uma das irmãs da jovem de 17 anos que morreu, na quarta-feira, devido a complicações provocadas pelo sarampo, foi ontem à tarde internada com sintomas da doença. A confirmação foi dada ao DN pelo diretor-geral da Saúde, Francisco George, que no entanto sublinhou que a menina de 12 anos foi "internada por precaução". Está no Hospital D. Estefânia, em Lisboa.

Segundo o jornal Expresso, que avançou com a notícia, a jovem não estará vacinada e terá "contraído a infeção no contacto com a irmã". Francisco George indicou que a rapariga - que tem ainda outra irmã - "foi internada por precaução, para ver a evolução, mas não tem nenhum sinal de perigo".

Em Portugal, até quarta-feira, foram notificados "46 casos de sarampo, dos quais 21 confirmados e 15 em investigação", tendo a dez casos sido excluído o diagnóstico de sarampo, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O sarampo "é extraordinariamente contagioso, é provavelmente uma das infeções mais contagiosas ou está, pelo menos, no top 3", classifica a pediatra e especialista em infecciologia, Paula Valente. "Qualquer pessoa que tenha um contacto com um doente e quanto mais tempo durar esse contacto, maior probabilidade tem de contrair a doença, quer seja adulto ou criança", alerta a médica que é membro da Comissão de Vacinas da DGS.

O contágio - que se faz pela inalação de partículas infetadas - acontece nos quatro dias antes e depois do aparecimento das manchas na pele (exantema). A dificuldade é que "quando começa a doença não se percebe que é sarampo, porque há uma febre, a pessoa está um bocadinho ranhosa e pode parecer constipação". Uma das formas de evitar o contágio é "vacinar nas 72 horas após a exposição ao vírus e manter o caso suspeito em isolamento", aponta Paula Valente.

A vacina, mesmo que não evite a 100% o contágio, "é uma proteção bastante boa" e em caso de contrair sarampo, "a doença será bastante mais ligeira", explica a especialista. Depois de contraída a doença, "o sarampo é de um modo geral benigno, mas tem muitas complicações que dependem da violência do vírus, mas também do estado do próprio doente", aponta a médica. Os doentes mais vulneráveis serão os "subnutridos ou imunodeprimidos". No entanto, "algumas das complicações mortais como a pneumonia podem acontecer a qualquer pessoa, independentemente do seu estado de saúde".

Desde sexta-feira, e até o caso desta jovem ter sido conhecido ontem, não existiam novos casos de sarampo, o que pode ser sinal de que a doença está a abrandar. No entanto, nos primeiros quatro meses do ano houve mais casos em Portugal do que na última década anterior.

18 países com transmissão

Entretanto, ontem, o Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) divulgou uma nova atualização sobre a transmissão do sarampo na Europa. Dezoito países fazem parte dessa lista de regiões com transmissão endémica.

Na informação anterior, divulgada há uma semana, o registo era de 14 países com surto da doença. Neste momento, a Roménia continua a ser o país com mais casos - 4793 casos -, mas a lista mais recente inclui Alemanha, França, Itália, Áustria, Bélgica, Polónia, Roménia, Suíça, Rússia, Turquia, Ucrânia, Irlanda, Bósnia e Herzegovina, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Sérvia e Macedónia.

Há 7271 casos confirmados de sarampo nos países afetados e 24 mortes.