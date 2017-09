Pub

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou esta segunda-feira o aviso amarelo para cinco ilhas dos Açores devido à previsão de chuva e, também, de trovoada.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo para as ilhas do Faial, Pico, Terceira, Graciosa e São Jorge vigora agora até às 09:00 de terça-feira (mais uma hora em Lisboa).

A delegação regional dos Açores do IPMA justifica a emissão do aviso com "uma superfície frontal fria com ondulações e atividade moderada a forte" que "irá provocar um agravamento do estado do tempo" nas ilhas do grupo central do arquipélago.

O aviso amarelo, o terceiro menos grave de uma escala de três, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.