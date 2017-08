Pub

A Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) recebeu 41 denúncias de irregularidades no setor tauromáquico desde que a lei n.º 89/2014 entrou em vigor, no ano passado, a maioria de cidadãos e de associações ligadas à defesa dos animais. Consideraram que 20 não eram da sua competência e que das 21 restantes apenas três não cumpriam a lei. A IGAC contabiliza 47 queixas/denúncias entre abril de 2016 e 3 de agosto deste ano: 22 de cidadãos, cinco interpelações de partidos políticos, 20 de associações ligadas à defesa do animal e tauromaquia. Em 41 reclamações evocaram violação da lei, quatro contra a crueldade das touradas ou lide de animais em más condições físicas, uma sobre presença de menores e outra por falsificação de bilhetes.

"Verificou-se que 20 não reportavam diretamente à IGAC, não se enquadravam nos tipos de espetáculo previstos no Regulamento do Espetáculo Tauromáquico. Sempre que se tratava de competências de outras entidades, designadamente da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária ou de autarquias locais, foram reencaminhadas para as respetivas entidades. E das 21, 18 não procederam, pois verificou-se que os espetáculos cumpriam os requisitos legais. Em três, verificou-se a respetiva procedência, tratava-se de espetáculos sem base legal", esclarece ao DN aquela entidade.

Análise que desagrada aos defensores dos animais, considerando estes que a inspeção deveria ser dura e fazer cumprir o regulamento à risca. "Fizemos propostas de alteração à lei, algumas foram aceites, agora o nosso objetivo é garantir que as regras sejam cumpridas", explica Sérgio Caetano, o coordenador da Plataforma Basta, sublinhando que o principal objetivo é acabar com as touradas. Enquanto esse dia não chega, "a luta é pelo tratamento dos animais com mais dignidade".

Aquela é uma das associações a denunciar situações que considera ilegais, sendo a principal o não cumprimento do artigo 8.º, respeitante à inexistência de curros nas praças de toiros ambulantes, obrigatório "no prazo de dois anos a contar da entrada em vigor do diploma", 60 dias após a sua publicação, 11 de junho de 2014. Na prática, entrou em vigor na temporada passada.

Outras são a exigência de um médico veterinário, "as rezes não continuarem a lide se estiverem feridas, serem lavadas e tratadas depois da lide; as que vão para o matadouro terão de ser abatidas no período máximo de cinco horas". Sérgio Caetano considera que isso não é cumprido, criticando a IGAC pela falta de fiscalização e os delegados técnicos "por fecharem os olhos". Reconhece que se o regulamento fosse cumprido as touradas acabariam, dado o nível de exigências.

É aquela a principal crítica que os defensores das touradas fazem a quem está do outro lado da barricada. "Houve uma intenção de acabar com as corridas e não se pensou no animal", defende Paulo Pessoa Carvalho, presidente da ProToiro. Acrescenta sobre as novas regras: "Algumas eram naturalmente obrigatórias e que fazem parte de um sistema normal. Há outras que são desajustadas da realidade. Em teoria, podem fazer algum sentido, mas na prática não funcionam." Dá como exemplo, a exigência de curros: "É muito mais eficaz para o animal dotar o meio de transporte de boas condições do que exigir que fiquem em estruturas fixas, ao sol."