Renunciou ao cargo de provedora dos Animais de Lisboa, que exercia desde novembro de 2014 de forma não remunerada, por falta de meios. Inês de Sousa Real diz que jamais se teria demitido, se existissem condições para continuar. A Câmara Municipal de Lisboa já manifestou a intenção de tornar a função remunerada e a tempo inteiro e de a voltar a convidar para as funções.

Quais as razões que levaram à sua demissão do cargo de provedora dos Animais de Lisboa?

As razões foram única e exclusivamente de caráter burocrático e administrativo. Atendendo ao elevado volume de queixas que a provedora tinha e às exigências da própria função, não era mais compaginável com o exercício de uma função a tempo inteiro, uma vez que sou chefe de divisão noutra autarquia. Por outro lado, o provedor precisava também de ter mais meios, nomeadamente um técnico jurista, que lhe desse apoio. Não saí, de forma nenhuma, chateada ou aborrecida com a autarquia, mas senti que não seria mais possível, face às condições que tinha, assegurar as duas coisas de forma condigna e correta. Não podia pôr em causa as minhas funções no outro município nem defraudar a confiança dos munícipes, deixando de conseguir dar resposta.

Se tivesse essas condições, teria ficado?

Claro que sim. Aquando da saída, foi assumido pelo executivo que iam procurar retificar as regras e que estariam disponíveis para voltar a fazer o convite. Jamais teria apresentado a minha demissão, se sentisse que havia condições para continuar a trabalhar. O provedor tem génese histórica, tem dignidade em si que não se coaduna com o exercício em regime de voluntariado. Isso não acontece nos outros provedores. No caso do provedor dos Animais de Lisboa, compreendo que se calhar não era esperado o alcance que a figura tomou. Percebo que a máquina burocrática é muito pesada, mas, como foi reconhecido pela autarquia, há necessidade de alterar as regras e criar outras condições. Sinto-me triste por não ter podido ir mais longe com a função.

Quais são as suas principais funções do provedor?

Para além de receber as reclamações dos munícipes e dar pareceres, deu-se uma feliz coincidência de ter entrado em vigor a criminalização dos maus tratos a animais de companhia. Não quer dizer que foi a criminalização a ditar qual o trabalho do provedor, mas permitiu dar uma maior consequência às reclamações e às denúncias recebidas em relação aos animais que eram detidos na cidade e que não tinham condições de alojamento ou de bem estar. Foi, de facto, um desafio muito grande, porque isso implicou uma articulação com as com as forças e autoridades policiais e judiciais. Há um número expressivo de reclamações em relação à questão dos pombos e outros animais detidos, como os cavalos. O provedor não se esgotava no acompanhamento à Casa dos Animais de Lisboa ou à Quinta Pedagógica, porque temos um número elevado de animais na cidade que carecem do lugar do provedor. Não pode ser só o provedor do cão e do gato, mas uma figura que se depara com os direitos de todos os animais da cidade. Além disto, era necessário reunir constantemente com as associações de animais e receber os munícipes. Foi necessário construir esta figura de raiz, porque não havia um gabinete criado e um trabalho rotineiro do provedor. Também era preciso saber quais as necessidades às quais era preciso dar resposta.

E quais são essas necessidades?

Uma das questões a resolver é a dos animais acorrentados. Temos animais sem condições na cidade. É necessário fiscalizar a questão das correntes, sensibilizar para uma detenção mais responsável. Também temos uma necessidade muito forte de recolha de animais abandonados. Ainda não existe uma detenção fortemente responsável e a Casa dos Animais não tem um espaço inesgotável. Ao nível dos outros animais, havia uma necessidade de alterar a política de controlo dos pombos, que passava pelo abate. A implementação dos pombais contracetivos foi uma grande vitória. Congratulo-me por o município ter acatado as recomendações para que os animais não fossem abatidos. Depois temos animais selvagens aos quais é preciso dar resposta.

Quais as principais queixas dos munícipes?

Houve muitas relacionadas com os pombos, mas a larga maioria tinha a ver com as condições de alojamento dos animais na cidade e com a necessidade de recolha dos animais abandonados e errantes, bem como de fiscalização e clarificação das condições de alojamento. Como é uma figura recente, não era do conhecimento da maioria das pessoas. Com a criminalização, a função teve um novo alcance, mas não era o que tinha mais expressão nas denúncias. A maioria das queixas acabava por resultar em meras contra ordenações e não em processos crime.

Em relação aos animais acorrentados na cidade, foram tomadas algumas medidas?

Eu fiz uma recomendação para que, através de regulamento municipal de bem estar animal, fosse proibido o acorrentamento permanente de animais na cidade. Sei que que o regulamento ainda não foi elaborado, mas são questões que ultrapassam o provedor. Não obstante de poder ser clarificado pela vida do regulamento, uma das formas de combater este flagelo é sensibilizar os munícipes para uma correta detenção, em respeito pelas condições de bem-estar dos animais.

Quando deixou a provedoria, em 2013, Marta Rebelo acusava o executivo de afastamento dos problemas no canil/gatil municipal. Também sentiu esse afastamento?

Desconheço as razões da saída da anterior provedora, por isso seria irresponsável comentar o que levou à sua saída. Da minha parte, tenho a perceção que a Casa dos Animais de Lisboa tem hoje um olhar por parte do executivo e da própria cidade completamente diferente do que tinha há uns anos. Houve, de facto, uma evolução muito positiva na atuação. Não quer dizer que estejamos num ponto de atuação perfeito e que não haja trabalho por fazer. Há muito a fazer na cidade. Evoluímos francamente, mas sobretudo agora com a lei 27/2016, que veio proibir os abates de animais de companhia - apesar de a CAL já o ter proibido há mais tempo - obviamente que isso implica que os animais que estão na via pública sejam recolhidos, uma ampliação das instalações, a realização de protocolos. Temos hoje uma nova realidade. Há animais de famílias carenciadas que precisam de apoio. Há uma nova dinâmica nas competências municipais, que implica um olhar externo.

Quais são as prioridades em termos de bem estar animal em Lisboa?

Seria extremamente importante ter um regulamento de bem estar animal e ampliar a Casa dos Animais de Lisboa para acompanhar a lei 27/2016. Mais campanhas de sensibilização e esterilização de animais. Muitas vezes esquecemos que as obrigações mais simples, como a identificação eletrónica - e era necessário haver mais campanhas para se responsabilizar os detentores em caso de abandono, maus tratos e para sabermos qual a população efetiva na cidade - devem ser prioridades. Deve haver uma atuação muito preventiva para combater o abandono, a sobrepopulação de forma ética e a identificação dos animais. Isto seria o começo, mas há outros animais para os quais temos que olhar, como os equídeos. Temos muitos cavalos abandonados em algumas zonas da cidade.

Qual o balanço do tempo que esteve em funções?

O balanço será sempre positivo, apesar de todas as dificuldades inerentes à construção de uma nova figura. Temos hoje uma nova dinâmica na cidade e não só. Lisboa evolui bastante no que diz respeito aos direitos dos animais. Tenho a consciência que contribui, ainda que modestamente, para essa mudança. Conseguimos sensibilizar um pouco de norte a sul do País para uma nova realidade de mais respeito pelos animais.