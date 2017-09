Pub

O INEM socorreu hoje 79 pessoas no primeiro dia da Red Bull Air Race, a decorrer no Porto, das quais 13 foram transportadas ao hospital, disse à Lusa o diretor regional do Norte do instituto, António Táboas.

Das 13 pessoas conduzidas ao hospital, apenas uma apresentava um "quadro de alguma gravidade" devido a ter sofrido uma queda, "não tendo sido detetada fratura", acrescentou o responsável do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Os acidentados, que foram conduzidos ao Hospital de Gaia, ao Centro Hospitalar do Porto e ao Hospital de São João, tinham na sua maioria "problemas relacionados com insolação", inclusive com desmaios, acrescentou António Táboas.

Contactado pela Lusa, o comandante operacional distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, Alves Rodrigues Alves informou "não terem existido ocorrências de outro foro" além das descritas pelo INEM.

Segundo dados da organização, 250 mil pessoas assistiram hoje nas margens do Porto e de Vila Nova de Gaia aos treinos de qualificação da prova de aviões acrobáticos, que vai decorrer até domingo.