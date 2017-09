Pub

O INEM socorreu 158 pessoas, 20 das quais foram conduzidas ao hospital, no decorrer dos dois dias da Red Bull Air Race, que hoje terminou no Porto, disse à Lusa o diretor regional do Norte do instituto, António Táboas.

Seiscentas mil pessoas assistiram ao segundo dia de provas, contra 250 mil no sábado, e era provável um aumento número de ocorrências médicas por insolação, mas "o facto de a temperatura ter baixado diminuiu o número de casos", explicou o responsável do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Tal como no primeiro dia, hoje voltou a ser conduzida aa hospital uma pessoa que sofreu uma queda, "noutro caso grave, mas sem risco de vida", acrescentou António Táboas.

O comandante operacional distrital de operações de socorro do Porto, Rodrigues Alves, informou que dez entidades estiveram envolvidas no esquema de segurança montado para o período em que decorreu o evento, num total de 1.049 efetivos e 281 veículos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A prova, que decorreu num circuito desenhado no rio Douro (no Porto e em Vila Nova de Gaia), terminou com a vitória do piloto checo Martin Sonka, na Master Class, enquanto o norte-americano Kevin Coleman foi o mais rápido na Challenger Class.