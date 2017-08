Pub

Os concelhos de São Brás de Alportel, Tavira e Castro Marim, no Algarve, estão hoje em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco muito elevado estão dez concelhos nos distritos de Faro, Beja, Portalegre e Guarda.

Apesar da chuva prevista para hoje, o IPMA coloca ainda em risco elevado de incêndio cerca de 30 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

De acordo com a informação disponibilizada no site da ANPC pelas 06:30, havia um único incêndio classificado como "ocorrência importante", no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda, com 50 bombeiros e 15 meios terrestres.

O IPMA prevê para hoje aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada e granizo, mais prováveis durante a tarde nas regiões do Norte e Centro, e pequena descida da temperatura máxima.

O vento soprará fraco e haverá neblina ou nevoeiro matinal.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 21º Celsius na Guarda e os 29º em Santarém.

Para Castelo Branco, Portalegre e Évora está prevista uma temperatura máxima de 28º, para Bragança, Braga, Coimbra e Portalegre 26º, Faro 25º e Vila Real, Viana do Castelo, Viseu, Leiria e Lisboa não devem ultrapassar os 24º.