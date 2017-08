Pub

Os sete principais incêndios florestais desta segunda-feira lavram nos distritos de Castelo Branco, Leiria, Viseu, Viana do Castelo e Braga, informou, pelas 19:00, a Proteção Civil, destacando o fogo que lavra no concelho de Porto de Mós.

"Desde as 00:00 desta segunda-feira, o país regista já um total de 157 ocorrências de incêndios florestais. Destas 157, temos neste momento 18 ocorrências ativas, a maior parte delas são ocorrências ainda numa fase inicial, sem expressão preocupante neste momento", indicou a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar, num briefing desta entidade em Oeiras, distrito de Lisboa.

Pelas 19:00 de segunda-feira, a Proteção Civil estava a monitorizar "mais de perto" a situação de sete incêndios florestais nos distritos de Castelo Branco, Leiria, Viseu, Viana do Castelo e Braga, "com uma importância um pouco mais elevada fruto das áreas onde deflagraram e também do número de meios [de combate] que já concentram".