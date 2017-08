Pub

"Mantemos seis planos de emergência de proteção civil ativados, um plano distrital e cinco planos municipais", disse Autoridade Nacional de Proteção Civil

A Proteção Civil destacou esta segunda-feira, pelas 19:00, a ocorrência de cinco fogos que lavram nos distritos de Santarém, Castelo Branco, Bragança e Vila Real, indicando que está a ser estudada a eventual necessidade de evacuar algumas localidades.

"Desde as 00:00 desta segunda-feira, o país regista já um total de 121 incêndios florestais. Destes 121 incêndios, apenas quatro não foram já dominados ainda durante o dia de hoje", declarou a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), no segundo 'briefing' do dia.

Patrícia Gaspar destacou como ocorrências importantes seis fogos: dois no distrito de Santarém, nos concelhos de Ferreira do Zêzere e de Abrantes; dois no distrito de Castelo Branco, nas localidades de Louriçal do Campo e de Vila de Rei; um em Bragança, no concelho de Macedo de Cavaleiros; e outro em Vila Real, no concelho de Santa Marta de Penaguião.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Mantemos seis planos de emergência de proteção civil ativados, um plano distrital e cinco planos municipais", disse a responsável da ANPC.

A adjunta de operações da Proteção Civil indicou ainda que todos os reforços de combate aos incêndios florestais se mantêm no terreno, com o auxílio de "24 máquinas de rasto a trabalhar nos diversos teatros de operações em curso" e com o apoio de 620 militares da Marinha, Exército e Força Aérea.

Em relação às condições meteorológicas, Patrícia Gaspar afirmou que o cenário para os próximos dias "vai todo ele manter-se muito semelhante" aos últimos dias, prevendo "temperaturas altas, sobretudo no interior, vento, humidades relativas muito baixas e a perder a capacidade de recuperação noturna".

"Por tudo isto, decidiu-se manter o estado de alerta para o dispositivo especial de combate a incêndios florestais no seu nível laranja em todos os distritos do Continente", adiantou a responsável da ANPC, sublinhando que com o cenário meteorológico que se verifica "todo o cuidado é pouco".

Sobre a ameaça de populações devido à proximidade dos fogos, Patrícia Gaspar informou que está a ser avaliada a eventual necessidade de evacuar algumas localidades, sobretudo no incêndio que lavra no concelho de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.