Seis bombeiros de Leiria foram esta quinta-feira apanhados pelas chamas a caminho do combate ao fogo que lavra no concelho de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, tendo um deles ficado em estado grave, informou a Proteção Civil.

De acordo com a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar, o incidente aconteceu com dois veículos de um grupo de bombeiros de Leiria que se deslocavam para o apoio ao combate ao incêndio em Oleiros.

O acidente provocou seis feridos, dos quais cinco feridos ligeiros e um ferido grave que deverá ser transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco adiantou à Lusa que estes elementos dos Bombeiros Voluntários de Leiria "foram apanhados por uma frente de fogo" e "iam em dois veículos de abastecimento, com menos mobilidade, e não conseguiram fugir".

De acordo com a mesma fonte, o incidente aconteceu às 18:40 na localidade de Foz do Giraldo, no concelho de Oleiros.

No habitual 'briefing' da ANPC, em Oeiras, distrito de Lisboa, Patrícia Gaspar atualizou o número de feridos no âmbito dos fogos, indicando que desde 10 de agosto e até hoje há registo de 99 pessoas assistidas, 160 feridos, dos quais 151 feridos ligeiros e nove feridos graves, e uma vítima mortal -- o piloto do helicóptero que combatia os fogos em Castro Daire.

Esta morte soma-se às 64 registadas na sequência do incêndio que deflagrou em junho em Pedrógão Grande.