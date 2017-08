Pub

Foram encaminhadas para o lar de idosos de Belver e para a Santa Casa da Misericórdia de Gavião

O fogo que lavrava desde quinta-feira em Belver, no concelho de Gavião (Portalegre), e que entrou em fase de resolução na manhã desta sexta-feira, reativou e obrigou à retirada de cerca de 150 pessoas de duas aldeias.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Gavião, José Pio, explicou que os moradores de Torre Cimeira e Torre Fundeira "foram retirados" das aldeias e encaminhados para as instalações do lar de idosos de Belver e para a Santa Casa da Misericórdia de Gavião.

"O reacendimento ocorreu sensivelmente pelas 15:45. Com a força que o incêndio traz e com direcionamento que o vento tem a vila de Belver também não está completamente segura", disse.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Contactada pela Lusa, a presidente da Junta de Freguesia de Belver, Martina de Jesus, relatou que as aldeias de Torres Fundeira e Torre Cimeira "ficaram cercadas" pelas chamas.

"O fogo já anda dentro das aldeias e levantou-se um vento fortíssimo. Pedimos ajuda para evacuar estas aldeias, mas não se vê aqui nada tal é o fumo que anda aqui dentro, isto é dramático", disse.

António Severino, vice-presidente do município, disse, por sua vez à Lusa, que "a força do vento é tal que começámos a evacuar a praia fluvial do Alamal, que fica do outro lado do rio Tejo, com receio das projeções".

Nesta altura [cerca das 16:00] a praia fluvial do Alamal, ainda na freguesia de Belver, "está cheia de gente e a própria pousada que ali está situada tem a lotação esgotada".

"Estamos a mandar as pessoas sair imediatamente dali e dirigirem-se para o centro da vila de Gavião", relatou.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o combate às chamas mobilizava, às 16:25, um total de 227 operacionais, apoiados por 77 viaturas.