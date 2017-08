Pub

Também em Gavião houve reacendimentos

Os incêndios de Mação, em Santarém, e de Gavião, em Portalegre, tiveram várias reativações esta sexta-feira à tarde, de acordo com a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

"Temos uma reativação do incêndio de Gavião, no distrito de Portalegre, e temos o incêndio em Mação, em Santarém, que de manhã estava com uma perspetiva um bocadinho diferente. Neste momento estamos com o incêndio já com várias reativações", disse à Lusa, cerca das 16:15, a adjunta-nacional de operações da ANPC, Patrícia Gaspar.

De acordo com Patrícia Gaspar, as zonas mais críticas do incêndio de Mação localizavam-se "um pouco em todo o flanco oeste e sul deste incêndio": a zona de Alvega, em Abrantes, as zonas de Murteira, Vale da Abelha e Ortiga e Romaninhal, em Mação, e ainda Vale de Onegas, já no concelho do Sardoal.

Do lado de Portalegre "temos neste momento uma frente de incêndio com desenvolvimento complexo, que vai no sentido das [localidades de] Torre Cimeira e Torre Fundeira", acrescentou.

"Estamos a colocar meios para avaliação da situação, proteção das pessoas e, se necessário for, retirar quem tiver de ser retirado destas localidades", disse ainda.

De acordo com a página da ANPC na internet, às 16:30 o fogo com origem em Mação estava a ser combatido por 709 operacionais, ajudados por 217 veículos e nove meios aéreos.

O incêndio do Gavião tinha no combate 233 operacionais, ajudados por 78 veículos e três meios aéreos.