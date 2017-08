Pub

Segundo a Polícia Judiciária, o incêndio foi ateado com recurso a um isqueiro e "movido por sentimentos de vingança"

A Polícia Judiciária anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 40 anos suspeito de ter ateado um incêndio em Vila Nova de Anha, Viana do Castelo, "com recurso a um isqueiro e movido por sentimentos de vingança".

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) de Braga adiantou que o homem, desempregado e residente naquela freguesia da margem esquerda do rio Lima, foi detido numa operação que contou com a colaboração da GNR de Viana do Castelo.

Segundo a PJ, o suspeito "está fortemente indiciado pela prática de um incêndio florestal que consumiu uma área de 50 metros quadrados de mato, não tendo tomado outras proporções dada a pronta intervenção de uma testemunha, populares e bombeiros quem de imediato, se deslocaram para o local".

O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A PJ informou que, este ano, já identificou e deteve seis dezenas de pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.