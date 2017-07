Pub

Uma parte "importante" do incêndio que lavra no concelho de Mação, no distrito de Santarém, está controlada, afirmou o presidente da Câmara, sublinhando que ainda há várias situações que preocupam os operacionais.

"Uma parte do incêndio está relativamente controlada na zona do Pereiro. Toda a zona do Carvoeiro está controlada, apesar de haver pequenos reacendimentos. Já podemos dizer que uma parte importante do concelho e do incêndio está controlada", sublinhou o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela.

Segundo o autarca, a situação às 20:30 estava "mais calma", do que há "umas horas" atrás, mas há situações que preocupam as forças que combatem as chamas no concelho.

Uma frente que estava dominada durante a tarde, na zona de Aldeia de Eiras, "teve uma projeção para lá da linha de contenção", sendo que é uma "situação que se pode complicar".

Outra preocupação apontada por Vasco Estrela é a possibilidade das chamas que lavram a norte do concelho poderem "atingir a freguesia de Cardigos", para além da "gravidade da situação" que se vive em redor da vila - de onde é possível ver chamas - "e que se mantém".

O presidente do município salienta ainda que numa área ardida de 17 a 18 mil hectares, "onde não houve possibilidade de fazer rescaldo e de fazer aceiros", há a possibilidade de se registarem reacendimentos.

"À volta das aldeias, as coisas estão relativamente tranquilas, mas há muitos pontos de vegetação dentro" das localidades que provocam reacendimentos dentro das povoações e que "inquieta as pessoas", notou Vasco Estrela.

De acordo com o presidente da Câmara de Mação, contabilizam-se três feridos ligeiros no concelho, entre os quais, uma idosa que perdeu a primeira habitação e que sofreu queimaduras e um bombeiro que também teve "uma queimadura".

As chamas que lavram desde domingo eclodiram no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, e estenderam-se a Proença-a-Nova, no mesmo distrito, e a Mação, no distrito de Santarém.