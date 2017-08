Pub

O incêndio "está muito forte, com uma força brutal", com "três ou quatro frentes dentro do concelho"

Oito casas de primeira habitação foram hoje destruídas pelo incêndio que lavra desde quarta-feira no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, disse o presidente da Câmara, Fernando Jorge. Em declarações à agência Lusa, o autarca disse que sete casas foram destruídas no Orvalho e uma em A-de-Moço. "E ainda vão arder mais", perspetivou, ao início da noite.

O incêndio "está muito forte, com uma força brutal", com "três ou quatro frentes dentro do concelho" e ainda uma "frente para Castelo Branco e outra para o Fundão".

O autarca disse também que foram evacuadas várias aldeias, nomeadamente Silvosa, Vinha, Cardosa e Sarnadas de São Simão.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"O incêndio está incontrolável", repetiu.

Seis bombeiros de Leiria foram hoje apanhados pelas chamas a caminho do combate ao fogo que lavra no concelho de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, tendo um deles ficado em estado grave, informou a Proteção Civil.

De acordo com a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar, o incidente aconteceu com dois veículos de um grupo de bombeiros de Leiria que se deslocavam para o apoio ao combate ao incêndio em Oleiros.

O acidente provocou seis feridos, dos quais cinco feridos ligeiros e um ferido grave que deverá ser transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco adiantou também à Lusa que estes elementos dos Bombeiros Voluntários de Leiria "foram apanhados por uma frente de fogo" e "iam em dois veículos de abastecimento, com menos mobilidade, e não conseguiram fugir".

De acordo com a mesma fonte, o incidente aconteceu às 18:40 na localidade de Foz do Giraldo, no concelho de Oleiros.

Estes dois incêndios que lavram em Oleiros obrigavam às 20:30 à intervenção de 789 bombeiros e 244 viaturas.

Chegaram a estar envolvidos nesta operação mais de uma dezenas de meios aéreos, que foram sendo retirados com o cair da noite.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.