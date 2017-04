Pub

Não existem habitações em risco

O incêndio florestal que deflagrou esta quinta-feira em Oleiros, às 14:55, está a ser combatido às 18:00 por 167 bombeiros, 50 viaturas e um meio aéreo pesado, disse fonte da proteção civil.

"Aparentemente, não há habitações nem localidades em risco. O vento forte está a dificultar o combate às chamas", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Oleiros, Fernando Marques Jorge.

Este autarca do distrito de Castelo Branco adiantou ainda que o fogo está a evoluir "com alguma violência" pela encosta da serra do Moradal.

À Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco explicou que no terreno estão atualmente 167 bombeiros, 50 viaturas e um helicóptero pesado.

"O incêndio encontra-se ativo, mas o combate está a evoluir favoravelmente", concluiu.

O alerta para o fogo foi dado às 14:55, sendo que deflagrou próximo da localidade de Poeiros, no concelho de Oleiros.