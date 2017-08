Pub

Incêndio deflagrou ao início da tarde

Mais de 100 operacionais apoiados por 30 viaturas e três meios aéreos combatem hoje um incêndio em Numão, Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Foz Côa, Rafael Almeida, cerca das 13:26 surgiu o alerta para um incêndio numa "zona de mato com povoamento de sobreiros.

"O combate às chamas está a decorrer favoravelmente e está ser feito com recurso aos meios aéreos e operacionais no terreno equipado com material sapador. É uma zona com uma orografia muito acidentada, mas cerca de 60% da cabeça do incêndio está controlada", frisou à Lusa, o operacional.

O sítio da Proteção Civil detalhava, às 17:39, que o fogo estava a ser combatido por 116 operacionais, apoiado por 30 meios terrestres e três meios aéreos.

Segundo o operacional não há pessoas, animais domésticos ou bens em perigos.