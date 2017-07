Pub

Mais de mil operacionais combatem hoje de manhã o incêndio na Sertã, no distrito de Castelo Branco, esperando-se a chegada de dois aviões de Espanha para ajudar no combate, disse à agência Lusa Patrícia Gaspar, da Proteção Civil.

"Hoje de manhã temos ainda ativos os incêndios de Castelo Branco, o de Vale do Coelheiro e o da Sertã, que continua a ser o que concentra maior número de meios. Temos 1.021 operacionais no terreno, com o apoio de 329 veículos. Estamos neste momento a acionar os meios aéreos, para estas ocorrências", disse Patrícia Gaspar.

De acordo com a adjunta de operações da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), foram solicitados dois meios aéreos a Espanha e foi também acionado o protocolo bilateral com Marrocos, mas ainda não há indicação sobre virá ou não algum reforço.

"Podemos dizer que esta manhã a situação está um pouco mais calma do que ontem [segunda-feira] durante a tarde, mas os dois incêndios mantém-se ativos. Vamos ter também durante o dia de hoje algum vento, sobretudo nas terras altas, com rajadas de 75 quilómetros por hora e um aumento das temperaturas, o que não é muito favorável ao combate", disse.

Patrícia Gaspar explicou também que não foi entretanto necessário evacuar mais aldeias, nem há estradas cortadas.

"Ontem durante a tarde e início da noite foram sendo feitas evacuações de vários locais por onde o incêndio foi passando sobretudo na zona de Mação e houve de facto várias aldeias onde foi necessário proceder a uma retirada preventiva das pessoas. Estamos a falar das aldeias de Bairrada, Eira, Envendos, Casal Velho, Quebradas, Roda. Estamos a falar de uma área vasta onde existem várias povoações dispersas", disse.

Segundo Patrícia Gaspar, parte destas pessoas regressaram às suas casas assim que as condições de segurança foram sendo restabelecidas.

"Não é possível saber neste momento o número das pessoas. As retiradas foram temporárias e as pessoas acabaram por regressar às suas habitações.

A adjunta de operações adiantou ainda que hoje de manhã não há estradas principais cortadas devido aos incêndios.

"Ontem [segunda-feira] foi necessário proceder a alguns cortes de vias para atuação dos meios e por segurança, mas neste momento temos indicação de que a A23 e o IC8 [que estiveram cortados na segunda-feira] foram reabertos. Não há indicação, neste momento, de vias principais cortadas", concluiu.

Segundo a ANPC, por dominar está ainda o incêndio que deflagrou no domingo à tarde na Sertã e alastrou aos concelhos de Mação (distrito de Santarém) e Proença-a-Nova (Castelo Branco) e que 09:00 mantinha três frentes ativas e mobilizava 1.021 operacionais, com o apoio de 329 meios terrestres.

Ainda no distrito de Castelo Branco, continuava em curso o incêndio que começou em Vale do Coelheiro, concelho de Castelo Branco, e estavam a combater as chamas 404 operacionais e 124 veículos.