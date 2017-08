Pub

Mais de 900 operacionais permanecem em Oleiros, no rescaldo de dois incêndios florestais que deflagraram há quatro dias naquele concelho do distrito de Castelo Branco.

"Os meios continuam em vigilância ativa no local", disse uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco (CDOS) à agência Lusa, confirmando dados divulgados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na sua página da internet.

Em todo o país, as duas ocorrências de Oleiros, que começaram na quarta e na quinta-feira e estão em fase de conclusão, nas localidades de Selada das Pedras e Poeiros, são as que concentravam, às 12:00 de hoje, meios mais significativos, num total de 926 operacionais e 259 meios terrestres.

Entretanto, no mesmo distrito, mas no município de Penamacor, eclodiu hoje, às 10:58, um fogo em mato que, uma hora depois, mobilizava 161 operacionais, 42 meios terrestres e quatro meios aéreos, ainda segundo a ANPC.

Os dois incêndios que lavraram no município de Oleiros, em áreas de mato e povoamento florestal, foram considerados dominados na madrugada de sábado.

Num dia parcialmente nublado no distrito de Castelo Branco e em geral na região Centro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, no concelho de Oleiros, temperaturas entre os 15 e os 29 graus centígrados e um nível de humidade no ar de 49%.

A humidade em Oleiros, segundo a página da internet do IPMA, deverá quase duplicar entre segunda e terça-feira, aumentando para 87% e 89%, respetivamente.

Ao mesmo tempo, prevê-se que as temperaturas na região baixem nos próximos dois dias, para entre 15 e 25 graus centígrados, na segunda-feira, e 13 e 25, no dia seguinte.