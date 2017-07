Pub

Incêndio está "muito ativo"

Mais de 500 operacionais estão esta quinta-feira a combater o incêndio que deflagrou na quinta-feira em São Mamede, concelho de Penacova, alastrando ao município vizinho de Vila Nova de Poiares.

"O incêndio está ainda ativo", disse à agência Lusa uma fonte da Proteção Civil, em resposta a um contacto efetuado pouco antes das 19:00.

A essa hora, segundo a página da internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o fogo florestal estava a ser combatido por 514 operacionais, apoiados por 162 meios terrestres e três meios aéreos.

"Do lado de Poiares, o incêndio está praticamente dominado ou quase extinto", informou, por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques.

Às 19:00, de acordo com a GNR de Coimbra, a estrada nacional 110, que liga Penacova a Coimbra, na margem direita do Mondego, continuava cortada ao trânsito, mais de 24 horas após a circulação automóvel ter sido interrompida devido ao fogo.

Durante a última noite, cinco pessoas idosas foram retiradas das suas casas "por precaução", em Soutelo, concelho de Vila Nova de Poiares, e foram acolhidas na Misericórdia local, segundo João Miguel Henriques.

Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra disse que um segundo incêndio que na quarta-feira tinha também eclodido no concelho de Penacova, em Paradela, já está dominado.

Trinta e cinco operacionais encontram-se no local, com nove viaturas, "em trabalhos de rescaldo e vigilância", acrescentou a fonte do CDOS.