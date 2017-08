Pub

O fogo lavra em povoamento florestal na freguesia de Covas e Vila Nova de Oliveirinha

Mais de 300 operacionais, apoiados por sete meios aéreos, estão a combater um incêndio florestal que deflagrou esta terça-feira, perto das 14:00 no concelho de Tábua.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na internet, o fogo, cujo alerta foi dado pelas 13:49, lavra em povoamento florestal, na freguesia de Covas e Vila Nova de Oliveirinha, naquele município do interior do distrito de Coimbra.

Segundo o site da Proteção Civil estão no terreno 338 operacionais, acompanhados por 84 meios terrestres e dez meios aéreos.