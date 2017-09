Pub

De acordo com a PJ, o jovem de 17 anos é suspeito de ter ateado três fogos em Alpedrinha, "por meio de chama direta, com recurso a um isqueiro"

O estudante de 17 anos suspeito de ter ateado três fogos em Alpedrinha, concelho do Fundão, vai ficar em prisão domiciliária, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ), que deteve o jovem na terça-feira.

A medida de coação foi aplicada depois de o menor ter sido sujeito ao primeiro interrogatório judicial.

Na quarta-feira, em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal da PJ Guarda explicava que os factos ocorreram na noite de segunda para terça-feira, entre as 23:30 e as 01:40, "recaindo sobre o detido fortes suspeitas de ter ateado três incêndios, em áreas de pasto e de mato, próximas entre si e contíguas com zona habitacional".

A PJ adiantava ainda que os fogos foram ateados "por meio de chama direta, com recurso a um isqueiro", que, entretanto, foi apreendido.

"Tendo colocado em perigo diversas habitações e quem nelas habita, os incêndios consumiram pequenas áreas de terreno com pasto, mato e árvores, só não tendo assumido mais graves consequências devido ao célere e eficaz combate levado a cabo por populares e bombeiros locais", é referido na informação.

De acordo com o referido, esta foi a 88.ª pessoa que a PJ deteve este ano pela autoria do crime de incêndio florestal.