A circulação no IC8 na zona da Sertã já foi reaberta, depois de ter estado cortada durante a noite devido aos incêndios de grandes dimensões no distrito de Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Dois incêndios de grandes dimensões lavram ainda no distrito de Castelo Branco, um na Sertã e outro na Covilhã, mobilizando quase 900 operacionais no combate às chamas e cerca de 300 viaturas, segundo página da Autoridade Nacional da Proteção Civil pelas 07:30.

O incêndio na Sertã, que deflagrou na sexta-feira pelas 17:35 num povoamento florestal do Carvalhal, mobilizava 546 operacionais e 175 meios terrestres. Já o fogo na Covilhã, que teve origem num reacendimento pelas 15:45 de sexta-feira, estava a ser combatido por 350 operacionais, apoiados por 106 veículos.

Na noite de sexta-feira, estes dois incêndios de grandes dimensões obrigaram ao corte do Itinerário Complementar 8 (IC8), que faz a ligação entre a autoestrada A17 junto ao Outeiro do Louriçal (Pombal) e a A23 perto de Vila Velha do Ródão, nos dois sentidos entre os quilómetros 94 e 97, na localidade de Carvalhal, Sertã.

De acordo com fonte da GNR, o trânsito no IC8 já foi reaberto, mas permanece interditado na EN343. Este fogo já obrigou ao corte das estradas EN238 e EN2, onde a circulação foi retomada durante a madrugada de hoje.