Desde o inicio de 2017 a Polícia Judiciária já deteve mais de 40 pessoas pela prática de crime de incêndio

Um homem de 32 anos foi detido, em Vendas Novas, no distrito de Évora, por suspeita de ter ateado vários incêndios naquele concelho, divulgou esta segunda-feira a GNR.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Évora da GNR indicou que o suspeito foi identificado, no domingo, por militares do Núcleo de Proteção Ambiental de Montemor-o-Novo, e que comunicou o caso à Polícia Judiciária (PJ), que procedeu à detenção do homem.

Contactada pela Lusa, fonte da GNR adiantou que o detido levantou suspeitas pelo seu comportamento quando os militares ouviam testemunhas e moradores, na sequência de um fogo.

O homem foi identificado como presumível autor da ignição, bem como de outras ocorrências anteriores no mesmo concelho, referiu a GNR.

O homem vai ser presente a um juiz para primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Montemor-o-Novo.

A nível nacional, a PJ já deteve, desde o início deste ano, mais de 40 pessoas pela autoria do mesmo crime.