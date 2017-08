Pub

Homem tem 30 anos foi visto a "arremessar palha seca para o material combustível existente em redor"

A GNR anunciou esta sexta-feira ter detido, na quinta-feira, um homem suspeito de atear fogos na União de Freguesias do Estreito e Vilar Barroco, em Oleiros, distrito de Castelo Branco.

Este incêndio, que deflagrou às 00:53 de quinta-feira, na localidade de Poeiros, ainda não está dominado e estava a ser combatido, às 14:45, por 353 operacionais, 109 meios terrestres e dois meios aéreos.

O fogo juntou-se entretanto a um outro, que começou na quarta-feira, em Selada das Pedras, também no concelho de Oleiros, e que, por ainda não ter também dominado, exige o trabalho de 506 operacionais, 170 veículos e nove meios aéreos.

"O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Posto Territorial de Oleiros, identificou ontem, dia 24 de agosto, um indivíduo de 30 anos, suspeito de atear fogos na União de Freguesia do Estreito e Vilar Barroco - Oleiros. A identificação surgiu na sequência do alerta do piloto do helicóptero, que estava a atuar naquele local, alertando para o facto de o suspeito estar a arremessar palha seca para o material combustível existente em redor", explica a GNR em comunicado.

A Polícia Judiciária, diz também a GNR, foi já contactada.

Estes dois incêndios, de acordo com o presidente da Câmara de Oleiros, Fernando Jorge, já consumiram 10.000 hectares de floresta.