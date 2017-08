Pub

O dispositivo de combate "está a ser reforçado", já que o incêndio lavra com alguma intensidade na área protegida do Parque Natural do Douro Internacional

Um incêndio florestal que começou em Espanha galgou o rio Douro e alastrou-se a Miranda do Douro, tendo chegado a isolar a localidade de Barrocal do Douro, disse hoje à Lusa fonte da Proteção Civil municipal. De acordo com a mesma fonte, o incêndio está a preocupar a população do Barrocal do Douro, em Picote, concelho de Miranda do Douro, depois de a localidade ter ficado isolada do resto do concelho durante duas horas.

Segundo avançou à agência Lusa o presidente da câmara de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, Artur Nunes, o fogo começou em Espanha mas, por volta das 20:00, as chamas conseguiram "galgar" o rio Douro.

"O lugar do Barrocal do Douro chegou a ficar isolado durante cerca de duas horas, tendo as chamas chegado próximo de algumas habitações. No entanto, esta situação está, para já, controlada", frisou o autarca.

O dispositivo de combate às chamas "está a ser reforçado", já que o incêndio lavra com alguma intensidade nas arribas da área protegida do Parque Natural do Douro Internacional.

De acordo com informação prestada na página de internet da Proteção Civil às 22:30, estão no local 61 operacionais, apoiados por 17 veículos.

