Pub

A zona do cais de carga, onde se encontravam alguns trabalhadores, ficou parcialmente destruída

Um incêndio na zona do cais de carga da fábrica da Bosch, em Braga, obrigou à evacuação de parte do edifício, disse à Lusa fonte dos bombeiros sapadores locais, segundo a qual o fogo não causou feridos e foi extinto pelas 12:27.

O alerta foi dado cerca das 11:49 e, para o local, na rua Cidade do Porto, em Braga, foram destacados meios dos Bombeiros Sapadores de Braga, com dois veículos e sete elementos, e dos Bombeiros Voluntários de Braga, com um veículo e seis elementos.

O incêndio, com chama ativa, deflagrou na zona do cais de carga da Bosch e "esteve confinado a esse espaço", disse a mesma fonte.

"A Bosch tem uma equipa de primeira intervenção que fez um bom trabalho, não deixando o fogo alastrar e evacuando o edifício", acrescentou.

A zona do cais de carga, onde se encontravam a laborar alguns trabalhadores, ficou parcialmente destruída.