Pub

Um incêndio numa área florestal, no concelho de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, mobilizava, às 14:30, quase 240 operacionais apoiados por 61 viaturas e 11 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o incêndio deflagrou às 13:03 na localidade de Albarrol, freguesia de Vila Nova.

Às 14:30 o incêndio era combatido por 238 operacionais, apoiados por 61 viaturas e 11 meios aéreos, sendo que este efetivo tem vindo a ser gradualmente reforçado.

Portugal registava à mesma hora 11 incêndios em curso, os quais empenhavam 364 operacionais, 89 veículos e 17 meios aéreos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Ainda de acordo com a página da Proteção Civil, às 14:30, outros cinco incêndios estavam "em resolução" e 23 "em conclusão".