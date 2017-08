Pub

O fogo que lavra em Unhais da Serra, concelho da Covilhã, entrou em fase de resolução, mantendo-se no terreno 177 operacionais e dois meios aéreos, segundo a informação disponibilizada, às 19:30, na página da Proteção Civil na internet.

Um incêndio em resolução significa, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que "não há perigo de propagação além do perímetro já atingido".

Este incêndio deflagrou na segunda-feira, na zona da Pedra Figueira, Unhais da Serra, reativou na terça-feira e chegou novamente a estar dominado, mas na quarta-feira à noite voltou a reativar.

O combate às chamas nesta localidade do distrito de Castelo Branco chegou a envolver sete meios aéreos e ao início da tarde, a adjunta nacional de operações da ANPC, Patrícia Gaspar, explicava que as operações estavam a ser dificultadas pelas condições do terreno e pelas condições meteorológicas.

Patrícia Gaspar reiterou que, devido às previsões de tempo quente para os próximos dias, foi elevado de amarelo para laranja o alerta especial do sistema integrado de operações e proteção de socorro para incêndios florestais, até sexta-feira à noite.

"Temos neste momento e até ao final do dia 11 todos os distritos em alerta laranja", vincou.