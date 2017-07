Pub

Momento é de "grande vigilância" devido ao aumento da temperatura que se espera

O fogo que lavra em Vila Velha de Ródão está ao início da tarde "controlado", apesar de existirem "muitos pontos quentes" que obrigam a uma atenção permanente, disse esta quarta-feira à agência Lusa o vice-presidente da Câmara local.

"O fogo está controlado. Existem muitos pontos quentes que obrigam a uma atenção muito grande. Tínhamos uma zona mais complicada junto ao Perdigão, já praticamente controlada. A fase agora é mais de prevenção, mas o fogo está neste momento sob controlo em toda a sua área", explicou José Manuel Alves.

O autarca sublinhou que durante a tarde e com o aumento da temperatura o momento é de "grande vigilância" e "controle dos pontos quentes".

"Se não houver cuidado, sujeitamo-nos a que haja reacendimentos", disse.

José Manuel Alves explicou que durante toda a noite foi feito um trabalho "muito intenso e muito bom", cujos resultados são visíveis.

"O incêndio não está extinto, mas conseguiu-se controlar aquilo que parecia incontrolável", sublinhou.

O autarca elogia ainda o trabalho feito pelos bombeiros no terreno, bem como a coordenação, com a colocação de meios no terreno.

"Várias máquinas de rasto trabalharam durante a noite e deram uma grande ajuda e algum conforto aos operacionais", frisou.

O incêndio deflagrou às 17:55 de segunda-feira, na freguesia de Santo André das Tojeiras, em Castelo Branco, tendo passado posteriormente para o concelho de Vila Velha de Ródão e também para o concelho de Nisa, no distrito de Portalegre.

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 14:14, estavam no terreno 443 operacionais, 152 meios terrestres e quatro meios aéreos.