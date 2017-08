Pub

O incêndio que deflagrou no concelho de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, tem quatro frentes ativas e está a ser combatido por 267 operacionais apoiados por 70 veículos e 11 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, a adjunta nacional de operações da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, adiantou, às 14:40, que o incêndio, "com quatro frentes ativas", estava a consumir uma densa área florestal, sublinhando que o fogo já tinha uma dimensão considerável.

Esta responsável acrescentou que ainda não era possível fazer uma previsão de como é que o combate ao fogo, que deflagrou às 13:03, na localidade de Albarrol, freguesia de Vila Nova, irá evoluir.

As chamas estavam a ser combatidas, às 14:40, por 267 operacionais, apoiados por 70 veículos e 11 meios aéreos.