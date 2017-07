Pub

O incêndio em Malhadal, no concelho de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, foi dado como dominado, de acordo com informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

De acordo com a Autoridade, o fogo em Malhadal, que tinha deflagrado às 20:28 de quarta-feira na freguesia de Proença-a-Nova e Peral foi dado como dominado hoje de manhã.

No local, encontram-se 182 operacionais, com o auxílio de 57 veículos e três meios aéreos.

De acordo com a ANPC, o fogo em Mosteiro de São Tiago, freguesia da Várzea dos Cavaleiros, concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, continua a ser o que mais preocupa, mobilizando 1.158 operacionais, com o apoio de 363 veículos e nove meios aéreos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Por dominar estão também os incêndios de Gavião, Arez e Amieira do Tejo e Portas de Rodão, concelho de Nisa, no distrito de Portalegre, em São Mamede, concelho de Penacova, distrito de Coimbra e em Mangualde, distrito de Viseu.

Às 08:30, a ANPC dava conta de 84 incêndios, dos quais 53 estavam em curso, quatro em resolução e 27 em fase de conclusão.