O incêndio que deflagrou no sábado à noite no concelho de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, foi dominado hoje à tarde, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Apesar de estar em fase de resolução, continuam neste incêndio 152 operacionais, 42 viaturas e dois meios aéreos, adianta a página da internet da ANPC.

Este incêndio florestal começou às 21:12 de sábado na freguesia de Montes da Senhora, no concelho de Proença-a-Nova.

O incêndio da Sertã, também no distrito de Castelo de Branco, continua em fase de resolução e ainda estão no local 706 operacionais, 244 veículos e três meios aéreos, de acordo com a ANPC.

Este fogo começou na sexta-feira à tarde na localidade do Carvalhal, concelho da Sertã, e no sábado ameaçou várias aldeias e levou ao corte do Itinerário Complementar (IC) 8.

A ANPC registava, às 16:05, um total de 42 incêndios rurais, cinco dois quais em curso, 11 em resolução e 26 em conclusão, que envolviam um total de 1.750 operacionais, 540 meios terrestres e 14 meios aéreos.