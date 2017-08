Pub

Chamas dirigem-se para "as aldeias de Arriacha Fundeira e Torres"

As chamas provenientes do incêndio de Mação, no distrito de Santarém, alastraram à freguesia de Belver, concelho de Gavião, distrito de Portalegre, onde a situação é muito complicada e o fogo ameaça duas aldeias.

"O incêndio veio do Rosmaninhal, em Mação, e entrou na freguesia de Belver com muita violência e está a dirigir-se para as aldeias de Arriacha Fundeira e Torres", disse à agência Lusa a presidente da junta de freguesia local, Martina Jesus.

"O vento está muito forte, a mudar sempre de direção, e com grandes projeções das chamas", disse a autarca de Belver, freguesia que no final de julho já havia sido atingida pelas chamas provenientes de um outro incêndio de Mação, e que devastou, então, "cerca de 5 mil hectares da freguesia, quase 80% do território".

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Gavião, José Pio, relatou que a situação é "muito complicada", uma vez que o incêndio está a aproximar-se das aldeias de Torre Cimeira e Torre Fundeira.

De acordo com o autarca, o incêndio passou a ponte da ribeira de Eiras e está neste momento a progredir no terreno "com uma violência verdadeiramente infernal".

José Pio acrescentou ainda que a "próxima hora" vai ser "crucial" para decidir se avançam com o plano de evacuação das populações das duas aldeias, que contam com cerca de 150 habitantes.

Consultada a página da Proteção Civil, esta ocorrência não aparece registada devido a estar ligada ao incêndio de Mação, onde, cerca das 19:00, combatiam as chamas 859 operacionais, apoiados por 257 viaturas e 12 meios aéreos.