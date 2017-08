Pub

O incêndio florestal que deflagrou hoje no lugar de Folgosa, freguesia de Covelas, concelho de Santo Tirso, obrigou ao transporte de um bombeiro para o hospital de Famalicão, disse à Lusa fonte oficial dos Bombeiros de Santo Tirso.

Fonte daquela corporação disse à Lusa que um bombeiro "foi assistido no lugar de Folgosa e foi transportado para o hospital de Famalicão.

"O fogo chegou às casas do lugar de Folgosa", acrescentou a mesma fonte dos Bombeiros de Santo Tirso, acrescentando que "por dificuldades de comunicação com os operacionais no terreno", desconhece-se se as casas tiveram de ser evacuadas.

A mesma fonte acrescentou que foi enviada uma ambulância para a A3 para ajudar uma "criança no interior de uma viatura que se estava a sentir mal".

O trânsito na A3 foi encerrado cerca das 17:00 de hoje, nos dois sentidos, entre Santo Tirso e a Maia, devido ao incêndio florestal.

O pedido de ambulância foi para o "quilómetro 18,5 da A3", precisou fonte dos Bombeiros de Santo Tirso.

Em declarações à Lusa, o tenente-coronel Silva Ferreira informou que pelas 17:00 foi encerrado o trânsito dos dois sentidos da A3, entre a Maia e santo Tirso, devido aos incêndios florestais que deflagraram na zona da Trofa e Maia.

"O trânsito está a ser desviado e estamos a retirar carros cisterna com combustíveis, porque com o aumento das temperaturas, as coisas podem complicar", tenente-coronel Silva Ferreira.