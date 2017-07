Pub

Situação perto do parque empresarial está já controlado

Dois reacendimentos esta quarta-feira à tarde junto a Padrão e São Pedro do Esteval são as situações mais preocupantes em Proença-a-Nova, sendo que o ocorrido junto ao parque empresarial da vila está controlado, disse o presidente da Câmara.

"Neste momento houve dois reacendimentos, um que está a chegar próximo da localidade de Padrão e outro em São Pedro do Esteval. São as situações mais preocupantes e o vento que sopra com alguma violência não está a facilitar o combate", explicou o presidente da Cãmara de Proença-a-Nova, João Lobo, em declarações à agência Lusa.

O autarca adiantou que o reacendimento que se registou ao início da tarde junto ao Parque Empresarial de Proença-a-Nova (PEPA), "já está controlado".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O incêndio deflagrou na tarde de domingo no concelho da Sertã (distrito de Castelo Branco) e alastrou-se a Proença-a-Nova, bem como ao concelho de Mação (distrito de Santarém).

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 19:37 estavam no terreno a combater o fogo 1158 operacionais, apoiados por 363 meios terrestres e nove meios aéreos.