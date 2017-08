Pub

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira no concelho do Fundão provocou queimaduras em duas pessoas, que estão ainda em avaliação, e ferimentos ligeiros numa bombeira, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

A Câmara Municipal do Fundão ativou hoje à noite o Plano de Emergência Municipal na sequência do forte incêndio que há dois dias lavra na Serra da Gardunha, entre os concelhos do Fundão e de Castelo Branco.

Este fogo começou na localidade de Louriçal do Campo, concelho de Castelo Branco, às 01:27 de domingo, e, entretanto, progrediu para o concelho do Fundão, onde entrou cerca das 17:00 do mesmo dia, mantendo-se fortemente ativo durante toda a noite e dia de hoje e tendo já passado por várias freguesias da encosta da Serra da Gardunha.

Segundo o Comando distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco a bombeira, da corporação do Fundão, sofreu uma entorse e foi assistida no hospital da guarda.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Em jeito de balanço dos incêndios ainda activos, o comandante Miguel Oliveira, da ANPC, indicou que se está a fazer um acompanhamento das aldeias afetadas, muitas delas que foram evacuadas, nomeadamente Castelo Novo, Alpedrinha, no incêndio de Louriçal do Campo.

O incêndio de Vila de Rei está a chegar ao concelho de Mação, distrito de Santarém.

Na página na internet da Proteção Civil, pelas 00:00, estava registada a ocorrência de seis fogos nos concelhos de torre de Moncorvo, Macedo dos Cavaleiros, Abrantes, Vila de Rei, Ferreira do Zêzere e Castelo Branco.

O incêndio de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, continua com duas frentes ativas e está a ser combatido por mais de 500 operacionais, tendo provocado o corte da EN2 (estrada nacional) entre Vila de Rei e Sardoal, e da EN 348 entre Vila de Rei e Ferreira do Zêzere, bem como a A23.