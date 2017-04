Pub

Os bombeiros do distrito de Vila Real foram mobilizados hoje para 12 incêndios, um trabalho que tem sido dificultado ao longo do dia pelo vento muito forte, disse o comandante operacional distrital.

Álvaro Ribeiro afirmou que o vento tem "sido o factor mais desfavorável" no combate aos fogos que deflagraram no distrito.

Segundo o mesmo operacional, um dos incêndios que mais está a preocupar é o da zona da Campeã, em Vila Real, que obrigou ao encerramento do Itinerário Principal 4 (IP4), devido ao fumo intenso e para ajudar os bombeiros a posicionarem-se para o combate às chamas.

Este fogo está a queimar uma zona de povoamento florestal e já se alastrou para o distrito de Amarante.

Para o terreno, foram mobilizados cerca de 100 operacionais e 31 viaturas.

Para além do vento forte, Álvaro Ribeiro referiu ainda que a humidade de atmosférica tem taxas "muito baixas" e os combustíveis estão muito secos, o que facilita a progressão do incêndio.

"Grande parte dos incêndios tem origem em má utilização do fogo, comportamentos desadequados na utilização deste e, face às condições do tempo, uma pequena queimada de resíduos transforma-se num incêndio com alguma dimensão".

O responsável defende que o comportamento das pessoas "devia ser corrigido em todos os aspectos" e alertou para a realização de queimadas com "estas condições atmosféricas adversas"

O comandante operacional distrital disse que durante a madrugada foram registados incêndios em Mondim de Basto, onde só hoje houve alertas para cinco ignições. Foram ainda mobilizados operacionais para fogos em Vila Real, Montalegre, Valpaços ou Santa Marta de Penaguião.