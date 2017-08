Pub

A PSP anunciou hoje que populares de Matosinhos lhe entregaram, "sob detenção", um suspeito do crime de incêndio numa área de mato próxima de casas.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP esclarece que a detenção do homem de 50 anos, residente em Leça da Palmeira, foi feita pelas 15:50 de quinta-feira, na rua dos Corvos, concelho de Matosinhos, distrito do Porto.

Segundo a PSP, uma patrulha da esquadra de Matosinhos deslocou-se ao local devido à informação de "estar a ocorrer um incêndio numa área de mato próxima de um conjunto de residências" localizadas naquela rua.

A polícia acrescenta que, "no local, populares fizeram a entrega sob detenção" do suspeito que, "momentos antes, com recurso a um isqueiro", ateou o incêndio que não tomou "outras proporções devido à "pronta intervenção de alguns moradores".

"Na posse do suspeito foram encontrados dois isqueiros que lhe foram apreendidos", acrescenta a PSP.