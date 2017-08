Pub

Mais de 700 operacionais combatem as chamas em Abrantes. Ontem foi o dia do ano em que se registaram mais ocorrências: 215.

731 operacionais continuam a combater as chamas no concelho de Abrantes (Santarém) e mais de 200 combatem as chamas no concelho de Grândola (Setúbal). Desde a meia-noite de hoje, a ANPC registou oito fogos ativos mas estes são os dois que mais preocupam os responsáveis, de acordo com Patrícia Gaspar, adjunta do comando nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que fez um ponto da situação às 9 da manhã.

Os dois incêndios estão já em fase de controlo, estando a ser ativados os meios aéreos (8 em Abrantes e 2 em Grândola) de forma a tentar que ao longo do dia hoje as situações estejam resolvidas. Neste momento, apenas em Abrantes há vias cortadas: a EN 358 e duas estradas municipais.

Segundo esta responsável, ontem foi o dia do ano em que se registaram mais ocorrências: um total de 215 fogos, dos quais 45 no distrito do Porto. Os outros distritos com mais ocorrências foram, Coimbra, Braga e Lisboa. Ao todo, estiveram no terreno 5385 operacionais e mais de 1400 veículos. Em 97 missões foram usados meios aéreos.

Temperaturas vão subir

O vento e a previsão de altas temperaturas continua a ser um dos principais inimigos dos bombeiros. Cerca de 50 concelhos de 10 distritos de Portugal continental estão hoje em risco 'máximo' de incêndio, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, em risco 'máximo' estão mais de 50 concelhos de Faro, Santarém, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Bragança Porto e Viseu. O IPMA colocou ainda vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco 'elevado' e 'muito elevado'. O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado, de noroeste no litoral oeste durante a tarde e de nordeste nas terras altas até ao início da manhã e a partir do final da tarde.

A previsão aponta ainda para uma pequena subida de temperatura, em especial na região Centro. Em Lisboa a temperatura vai chegar aos 35 graus Celsius, no Porto poderá chegar aos 30. Em Coimbra, as temperaturas vão variar entre 14 e 34, em Santarém entre 14 e 37, em Castelo Branco entre 17 e 34, em Portalegre entre 20 e 33, em Setúbal entre 16 e 38, em Évora entre 15 e 37, em Beja entre 16 e 36.