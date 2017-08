Pub

Este incêndio mobilizava 185 operacionais, auxiliados por 53 viaturas e dois meios aéreos

O combate ao fogo que lavra em Unhais da Serra tem estado a "evoluir favoravelmente", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira.

"O incêndio tem estado a ceder e o combate está a evoluir favoravelmente, pelo que esperamos que dentro em breve possa ser dominado", referiu.

De acordo com a informação publicada na página oficial na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), cerca das 18:00, este fogo ainda mobilizava 185 operacionais, auxiliados por 53 viaturas e dois meios aéreos.

Parte desses meios estavam, por volta da mesma hora, centrados num foco de incêndio do topo norte da frente de fogo, uma vez que "existe algum receio de que as chamas desçam a encosta no sentido das povoações", referiu Vítor Pereira.

O autarca deste município do distrito de Castelo Branco adiantou ainda que o fogo continua a lavrar em zona de mato e floresta e que não há casas ou populações ameaçadas, apesar de até ao momento já ter ardido "uma área muito considerável".

Este incêndio deflagrou na segunda-feira, na zona da Pedra Figueira, Unhais da Serra, reativou na terça-feira e chegou novamente a estar dominado, mas na quarta-feira à noite voltou a reativar.

Ao início da tarde, a adjunta nacional de operações da ANPC, Patrícia Gaspar, explicava que as operações de combate a este incêndio já envolviam sete meios aéreos e que estavam a ser dificultadas pelas condições do terreno e pelas condições meteorológicas.

Patrícia Gaspar reiterou que, devido às previsões de tempo quente para os próximos dias, foi elevado de amarelo para laranja o alerta especial do sistema integrado de operações e proteção de socorro para incêndios florestais, até sexta-feira à noite.

"Temos neste momento e até ao final do dia 11 todos os distritos em alerta laranja", vincou.