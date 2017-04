Pub

Cerca de 200 operacionais, apoiados por 62 viaturas, estão hoje à tarde envolvidos no combate aos 11 incêndios rurais em curso no continente português, segundo informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) atualizada às 16:30.

Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Guarda, Viseu, Leiria e Aveiro são os distritos onde ocorrem estes fogos, a que se somam outros dois já em resolução, nos distritos de Portalegre e Braga, refere o 'site' da ANPC.

O incêndio que mobiliza mais meios deflagrou na noite passada numa zona de mato em Lourido, no distrito de Ponte de Barca, distrito de Viana do Castelo, em território do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Nesta operação estão envolvidos 64 operacionais, 21 viaturas e um meio aéreo.

Segundo fontes da Proteção Civil ouvidas pela Lusa durante a manhã, o vento forte, os declives acentuados e os difíceis acessos dificultam o combate às chamas, que já se aproximaram de habitações em Lourido, na freguesia de Entre Ambos-os-Rios.

Os incêndios florestais com a designação "em curso" referem-se a fogos em evolução sem limitação de área, enquanto os que estão "em resolução" não representam perigo de propagação além do perímetro já atingido.