Registaram-se na última semana 439 incêndios florestais, que mobilizaram 2.605 veículos e 221 meios aéreos, de acordo com o comandante operacional nacional da Proteção Civil

As autoridades detiveram 128 pessoas pelo crime de incêndio florestal este ano, significando um aumento de 75% em relação a 2016, indicou esta terça-feira a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

"Até ao dia de hoje, as autoridades com competência nesta matéria têm 128 detidos, número bastante superior em relação a 2016, que eram 73", disse esta terça-feira o comandante operacional nacional, Rui Esteves, numa conferência de imprensa sobre o ponto de situação dos incêndios rurais registados entre 29 de agosto e 04 de setembro e as expectativas para a próxima semana.

Segundo o comandante operacional nacional, registaram-se na última semana 439 incêndios florestais, que mobilizaram 2.605 veículos e 221 meios aéreos, sendo os distritos de Castelo Branco e Guarda os mais afetados.

Rui Esteves adiantou que ocorreu uma diminuição do número de incêndios durante os dias 29 de agosto e 04 de setembro em relação à semana anterior, ao registar-se menos 512 fogos.

O mesmo responsável disse também que, na última semana, diminuíram os incêndios diurnos e aumentaram os que tiveram início durante a noite.

Para os próximos dias, o comandante operacional nacional avançou que as temperaturas vão variar entre os 28 e os 32 graus, mantendo-se o risco de incêndio nas classes de 'elevado' e 'muito elevado' nos distritos do interior norte e centro e Algarve.